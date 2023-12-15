Koca dehşeti: Eşini silahla rehin aldı, polis etkisiz hale getirdi

Olay, Lüleburgaz'ın Kurtuluş Mahallesi'ndeki Güzelce Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi E.B. ile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada P.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü iddia etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kapıya gelen polis ekiplerinin eve girmesine izin vermemesi üzerine P.B.'nin eşini silahla rehin aldığı belirlendi. Polis ekipleri, zaman zaman silahla etrafa ateş açan P.B.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı.