Kocabaş Çayı kurudu: Toplu balık ölümleri yaşandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı’nın kurak günler yaşıyor. Kuraklık nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

Kocabaş Çayı kurudu: Toplu balık ölümleri yaşandı

Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı’nda, dün ölü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Kocabaş Çayı kurudu: Toplu balık ölümleri yaşandı - 1

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, ölümlerinin yaşanan nedeniyle çayın bazı bölümlerinde su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.

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