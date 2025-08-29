Kocabaş Çayı'nda kuraklık alarmı: Balık ölümleri başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı'nda kuraklık nedeniyle toplu balık ölümleri yaşandı.

'de yaz mevsiminin yağışsız geçmesi su kaynaklarını tehlike altına soktu.

Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda yaşanan nedeniyle de toplu ölümleri yaşandı.

Kuraklığın etkisini artırdığı bölgede, kötü koku ve çevresel kirliliğin oluşmasının yanı sıra su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü.

Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü, hem de balıkların yaşaması imkansız hale geldi.

