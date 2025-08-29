Kocabaş Çayı'nda kuraklık alarmı: Balık ölümleri başladı

Çanakkale'de yaz mevsiminin yağışsız geçmesi su kaynaklarını tehlike altına soktu.

Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle de toplu balık ölümleri yaşandı.

Kuraklığın etkisini artırdığı bölgede, kötü koku ve çevresel kirliliğin oluşmasının yanı sıra su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü.

Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü, hem de balıkların yaşaması imkansız hale geldi.

