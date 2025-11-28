Kocaeli açıklarında Rusya'ya giden tankerde patlama ve yangın

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

MAYINA ÇARPTI İDDİASI

Reuters ajansı geminin mayına çarptığının düşünüldüğünü ve yangın çıkan geminin batma riski olduğunu duyurdu.