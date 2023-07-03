Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin açıklama

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sığınmacılar ile vatandaşlar arasında dün gece başlayan gerginlik bugün de devam etti.

Mimar Sinan Mahallesi’nde iddiaya göre karşılıklı apartmanlarda yaşayan vatandaşlarla sığınmacılar arasında bir süredir devam eden gerginlik dün gece bir köpeğin zehirlendiği iddiası üzerine daha da alevlendi.

Sığınmacıların bir esnafın köpeğini zehirlediği, ev basmaya kalktığı ve esnafı dövdüğü iddiaları üzerine halk sokağa indi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir."



Öte yandan Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup, olayları protesto etti.

