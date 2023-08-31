Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir kimdir, hastalığı neydi?

Yusuf ÖZDEMİR, 1970 yılında Trabzon Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokula Almanya’da başlayıp Trabzon Köprübaşı’nda tamamladı. Orta ve Lise eğitimini Samsun’ da tamamlayan Yusuf Özdemir, 1987 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu yönetimi bölümünü 1991 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Kaymakamımız evli ve üç çocuk babasıdır.



Mesleki Kariyeri;



Sinop Kaymakam Adaylığı



Samsun Tekkeköy Kaymakam Vekilliği



Giresun Çanakçı Kaymakamlığı



Gümüşhane Kürtün Kaymakamlığı



Samsun Kavak Kaymakamlığı



Sivas Suşehri Kaymakamlığı



Çankırı Ilgaz Kaymakamlığı



Balıkesir Susurluk Kaymakamlığı



İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği



Konya Beyşehir Kaymakamlığı



2022 / 392 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gölcük Kaymakamlığı görevine atanmış 08.09.2022 tarihinde göreve başlamıştır.



