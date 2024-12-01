Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 3 Aralık 2024 Salı Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

14

/

8

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

8

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

9

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

13

/

9

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