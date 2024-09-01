Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. Yarın için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 3 Eylül 2024 Salı Kocaeli hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°.
Bugün
29/
23
Yarın
29/
22
Salı
30/
21
Çarşamba
31/
21
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