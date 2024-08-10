Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 32°. Yarın için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 13 Ağustos 2024 Salı Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.