Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 32°. Yarın için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 13 Ağustos 2024 Salı Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

32

/

25

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

23

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

23

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

21

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

23

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