Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 12 Kasım 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

10

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

9

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

9

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

18

/

12

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