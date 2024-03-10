Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 12 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 13 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.
Bugün
14/
5
Yarın
20/
5
Salı
21/
10
Çarşamba
17/
11
Perşembe
17/
7
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