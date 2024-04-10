Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 12 Nisan 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 14 Nisan 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.