Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 12 Nisan 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 14 Nisan 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

10

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

23

/

10

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

12

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

12

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

12

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