Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 14 Mayıs 2024 Salı Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.