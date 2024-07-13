Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. Yarın için Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 19 Temmuz 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

21

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

22

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

25

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

25

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

25

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