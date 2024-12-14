Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. 17 Aralık 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

9

/

5

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

7

Pazartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

9

/

4

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

4

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

5

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