Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Kocaeli hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. 16 Eylül 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 25°. 17 Eylül 2024 Salı Kocaeli hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°.
Bugün
34/
22
Yarın
26/
23
Pazartesi
25/
20
Salı
27/
18
Çarşamba
28/
18
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