Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. Yarın için Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 19 Temmuz 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.