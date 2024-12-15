Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. Yarın için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. 17 Aralık 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.