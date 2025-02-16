Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. 18 Şubat 2025 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 5°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

9

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

9

/

5

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

5

/

4

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

4

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