Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 19 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 20 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 21 Mart 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.