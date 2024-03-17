Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 19 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 20 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 21 Mart 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.
Bugün
15/
5
Yarın
17/
6
Salı
17/
9
Çarşamba
9/
9
Perşembe
12/
6
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