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Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 19 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 20 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 21 Mart 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

5

Yarın

Sisli
Sisli

17

/

6

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

9

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

9

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

6

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