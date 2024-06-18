Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 21 Haziran 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
32/
21
Yarın
33/
22
Cuma
33/
21
Cumartesi
30/
21
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