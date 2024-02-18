Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 20 Şubat 2024 Salı Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.
Bugün
10/
7
Yarın
10/
4
Salı
12/
5
Çarşamba
13/
4
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