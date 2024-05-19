Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 21 Mayıs 2024 Salı Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
26/
13
Yarın
26/
15
Salı
27/
13
Çarşamba
30/
15
Perşembe
27/
16
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