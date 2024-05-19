Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 21 Mayıs 2024 Salı Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

13

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

15

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

13

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

15

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

16

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