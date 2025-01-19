Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 21 Ocak 2025 Salı Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 22 Ocak 2025 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.