Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 21 Ocak 2025 Salı Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 22 Ocak 2025 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Sisli
Sisli

14

/

4

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

3

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

3

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

7

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