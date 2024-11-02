Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 5 Kasım 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.