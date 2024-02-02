Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. Yarın için Kocaeli hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 10°. 4 Şubat 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

1

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

10

/

5

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

2

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

16

/

5

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

8

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