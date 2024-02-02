Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. Yarın için Kocaeli hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 10°. 4 Şubat 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.