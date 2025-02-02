Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 4 Şubat 2025 Salı Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

10

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

7

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

3

Çarşamba

Kar Yağışı
Kar Yağışı

4

/

-1

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