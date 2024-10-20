Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 22 Ekim 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

9

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

17

/

9

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

9

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

9

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