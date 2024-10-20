Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 22 Ekim 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.