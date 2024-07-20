Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 26 Temmuz 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.
Bugün
36/
24
Yarın
34/
24
Çarşamba
33/
25
Perşembe
33/
24
Cuma
29/
23
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