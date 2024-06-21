Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 23 Haziran 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 25 Haziran 2024 Salı Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

21

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

21

Pazar

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

18

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

19

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

19

TÜRKİYE HABERLERİ

Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Film gibi olay: Husumetlileri önünü kesince müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Mardin'deki yangında hayatını kaybeden 2 vatandaş defnedildi

Mardin'deki yangında hayatını kaybeden 2 vatandaş defnedildi

Düğünde atılan silahla bir çocuk sırtından yaralandı

Düğünde atılan silahla bir çocuk sırtından yaralandı

Kandıra'nın 2 plajı hariç tüm plajlarda hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kandıra'nın 2 plajı hariç tüm plajlarda hafta sonu denize girmek yasaklandı

Bağcılar'da emekli polis memurunu öldüren gaspçı yakalandı

Bağcılar'da emekli polis memurunu öldüren gaspçı yakalandı

Gümrükte yakalanan 371 evcil hayvan sahiplendirildi

Gümrükte yakalanan 371 evcil hayvan sahiplendirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...