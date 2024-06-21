Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 23 Haziran 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 25 Haziran 2024 Salı Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°.
Bugün
32/
21
Yarın
32/
21
Pazar
33/
18
Pazartesi
33/
19
Salı
32/
19
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