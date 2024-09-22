Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Kocaeli hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 24°. 24 Eylül 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.