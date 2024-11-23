Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.
Bugün
19/
10
Yarın
18/
12
Perşembe
18/
13
Cuma
13/
11
Cumartesi
12/
9
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