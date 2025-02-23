Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 25 Şubat 2025 Salı Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-5

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

3

/

-5

Salı

Bulutlu
Bulutlu

4

/

-6

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

5

/

-4

Öne Çıkan Video

Bir ilki başardılar, insana en yakın robot tanıtıldı!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...