Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 25 Şubat 2025 Salı Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°.
Bugün
2/
-5
Yarın
3/
-5
Salı
4/
-6
Çarşamba
5/
-4
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