Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 25 Şubat 2025 Salı Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°.