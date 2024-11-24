Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.