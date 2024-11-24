Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

19

/

10

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

12

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

13

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

11

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

9

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