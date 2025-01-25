Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 28 Ocak 2025 Salı Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

11

/

8

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

7

Pazartesi

Sisli
Sisli

16

/

7

Salı

Sisli
Sisli

17

/

8

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

7

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