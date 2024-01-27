Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. Yarın için Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 30 Ocak 2024 Salı Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.