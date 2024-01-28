Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. Yarın için Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 30 Ocak 2024 Salı Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

0

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

3

/

1

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

6

/

3

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

5

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