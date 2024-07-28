Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 30 Temmuz 2024 Salı Kocaeli hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

20

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

22

Salı

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

31

/

22

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

20

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

21

Öne Çıkan Video

Çin aromasıyla sahte zeytinyağına dikkat!

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri’de düğün magandasına gözaltı

Kayseri’de düğün magandasına gözaltı

Erdek’te boğulma tehlikesi geçirmişti, 6 gün sonra acı haber geldi

Erdek’te boğulma tehlikesi geçirmişti, 6 gün sonra acı haber geldi

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Ankara’da anız yangını

Ankara’da anız yangını

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...