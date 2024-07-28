Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 30 Temmuz 2024 Salı Kocaeli hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.