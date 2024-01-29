Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. Yarın için Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 1 Şubat 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.