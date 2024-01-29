Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. Yarın için Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 1 Şubat 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

5

/

2

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

1

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

3

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

4

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

1

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