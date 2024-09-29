Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 1 Ekim 2024 Salı Kocaeli hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 21°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 3 Ekim 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
31/
20
Yarın
20/
19
Salı
21/
16
Çarşamba
23/
14
Perşembe
27/
14
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