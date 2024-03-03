Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 5 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 7 Mart 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.
Bugün
13/
9
Yarın
17/
7
Salı
16/
7
Çarşamba
10/
7
Perşembe
8/
7
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