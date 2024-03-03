Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 5 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 7 Mart 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

13

/

9

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

7

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

7

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

10

/

7

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

7

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