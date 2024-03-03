Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 5 Mart 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 7 Mart 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.