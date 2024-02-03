Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°.