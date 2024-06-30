Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.