Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Kasım 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 3 Aralık 2024 Salı Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°.