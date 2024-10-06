Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 8 Ekim 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık 25°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 10 Ekim 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
30/
19
Yarın
25/
20
Salı
25/
14
Çarşamba
28/
15
Perşembe
29/
19
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