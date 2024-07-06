Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Temmuz 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
30/
21
Yarın
32/
24
Pazartesi
33/
24
Salı
34/
23
Çarşamba
34/
24
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