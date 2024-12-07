Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 10 Aralık 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

16

/

9

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

10

Pazartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

19

/

10

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

12

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

11

/

9

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