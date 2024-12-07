Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 10 Aralık 2024 Salı Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°.