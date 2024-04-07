imsakiye

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Nisan 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

13

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

10

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

9

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...