Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Nisan 2024 Salı Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
17/
13
Yarın
20/
10
Salı
21/
9
Çarşamba
23/
10
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