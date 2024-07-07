Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 9 Temmuz 2024 Salı Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 11 Temmuz 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
31/
22
Yarın
32/
22
Salı
33/
22
Çarşamba
34/
24
Perşembe
34/
25
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