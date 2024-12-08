Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 13 Aralık 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 15 Aralık 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.