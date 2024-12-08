Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 13 Aralık 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 15 Aralık 2024 Pazar Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

8

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

5

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

5

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

6

Pazar

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

5

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